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«Зенит» — сорока-воровка, тащит всё, что блестит». Зарема Салихова — о переходе Изидора

Вильсон будет выступать в Питере на правах аренды.
09 сентября 2023 22:57
автор: Тимур Пацюк

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход форварда «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит». Француз арендован сине-бело-голубыми до конца сезона с возможной опцией выкупа.

«Непростое время характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов. Эта новая модель поведения характерна не только «Зениту», но питерцы больше всех преуспели. Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит всё, что блестит, сама не зная зачем», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В январе 2022 года железнодорожники заплатили «Монако» за Изидора € 3,5 млн. В красно-зелёной футболке Вильсон провёл 42 матча, забил 19 мячей и семь раз ассистировал партнёрам. До переезда в Россию француз играл за вторую команду «Ренна», любительские клубы «Лаваль», «Бастию-Борго».

источник: Metaratings.ru
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