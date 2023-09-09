Аленичев — о матче памяти Цымбаларя: это очень трогательное событие, отнюдь не радостное

Матч памяти Ильи Цымбаларя получился очень трогательным, заявил корреспонденту «Советского спорта» бывший тренер красно-белых Дмитрий Аленичев.

«Хочу поблагодарить сына Ильи Цымбаларя, Олега, за этот прекрасный матч. Мы все прекрасно понимаем, что это трогательное событие. Отнюдь не какое-то радостное. Тем не менее я очень доволен, что все мои друзья, футболисты, сегодня собрались. Мы очередной раз отдали дань памяти прекрасному футболисту, прекрасному человеку. Я думаю, что и болельщики сегодня остались довольны. Лично я получил огромное удовольствие. Благодарю футбольный клуб «Спартак» за то, что предоставили возможность играть на их стороне», – сказал Аленичев.

Игра состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой ветеранов красно-белых со счётом 2:1.