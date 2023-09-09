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Аленичев — о матче памяти Цымбаларя: это очень трогательное событие, отнюдь не радостное

Бывший тренер красно-белых отметил, что получил огромное удовольствие от игры. 
09 сентября 2023 23:09
автор: Элина Бурина

Матч памяти Ильи Цымбаларя получился очень трогательным, заявил корреспонденту «Советского спорта» бывший тренер красно-белых Дмитрий Аленичев.

«Хочу поблагодарить сына Ильи Цымбаларя, Олега, за этот прекрасный матч. Мы все прекрасно понимаем, что это трогательное событие. Отнюдь не какое-то радостное. Тем не менее я очень доволен, что все мои друзья, футболисты, сегодня собрались. Мы очередной раз отдали дань памяти прекрасному футболисту, прекрасному человеку. Я думаю, что и болельщики сегодня остались довольны. Лично я получил огромное удовольствие. Благодарю футбольный клуб «Спартак» за то, что предоставили возможность играть на их стороне», – сказал Аленичев.

Игра состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой ветеранов красно-белых со счётом 2:1.

источник: «Советский спорт»
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