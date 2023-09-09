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«Шинник» в 9-м туре нанёс «Черноморцу» первое поражение в сезоне Первой лиги

Новороссийцы шли до этого без осечек.
09 сентября 2023 23:12
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 9 сентября, в Ярославле состоялся матч 9-го тура Первой лиги между «Шинником» и «Черноморцем». Подопечные Константина Зырянова потерпели поражение – 1:2. На гол Антона Антонова у гостей ответили Никита Котин и Игорь Андреев у «Шинника».

Это поражение стало дебютным для клуба из Новороссийска в этом сезоне Первой лиги. Ранее «Черноморец» одолел «Арсенал» (2:1) и семь раз сыграл вничью: с «Аланией» (1:1), «Родиной» (0:0), «Торпедо» (1:1), «Нефтехимиком» (1:1), «СКА-Хабаровск» (0:0), КАМАЗом (0:0), «Акроном» (0:0).

Теперь коллектив из приморского города с 10 очками занимает 14-е место в таблице.

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