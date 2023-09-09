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Глушаков рассказал, почему не принимал участия в матче легенд «Спартака» и сборной мира

Игра состоялась в память о бывшем игроке московского клуба Илье Цымбаларе 
09 сентября 2023 23:21
автор: Глеб Шевяков

Экс-хавбек сборной России и «Спартака» оценил прошедший матч между легендами столичной команды и сборной мира, а также объяснил, почему сам не принимал участия в игре.

Товарищеская встреча, посвящённая Илье Цымбаларю, состоялась в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу ветеранов красно-белых.

«Сегодня был важный день для нашего футбола, матч памяти Ильи Цымбаларя. Для меня это кумир. Хочу поздравить Олега Цымбаларя, с которым хорошо знаком. Когда о папе поёт весь стадион и сын наносит стартовый удар, это дорогого стоит. Жалко, что мне не довелось поучаствовать в игре, хотя Олег меня приглашал. Не буду говорить, почему я не сыграл и кто так решил. Сами всё понимаете. Это и неважно сегодня. Главное, что матч состоялся, он войдёт в историю, и память останется», — написал 36-летний футболист в своём телеграм-канале.

Глушаков выступал в составе «Спартака» с 2013 по 2019 год. Вместе с московской командой он выиграл чемпионат России в 2017 году. По окончании сезона-2022/2023 полузащитник покинул «Пари НН» и в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

источник: «Советский спорт»
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