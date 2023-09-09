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Виктор Онопко: Захарян хотел уехать, у него это получилось, одобряю его выбор

Сам Виктор Савельевич славно попылил за «Овьедо».
09 сентября 2023 23:24
автор: Тимур Пацюк

Тренер сборной России Виктор Онопко отреагировал на переход вингера Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Это хорошо как лично для Арсена, так и для нашего футбола. Просто могу пожелать Захаряну, чтобы он быстрее адаптировался. Одобряю его выбор — и чемпионат, и команду. Он хотел уехать и у него получилось. Ещё один наш футболист будет играть в одной из лучших лиг», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Напомним, сам Онопко выступал в Испании 7 лет. Он защищал цвета «Овьедо» (1996 – 2002) и «Райо Вальекано» (2002 – 2003).

Подчеркнём, что Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» за € 12 млн. В команде он взял себе 12-й номер. Отступные Арсена составляют € 75 млн. За баскский коллектив он уже провёл два матча (26 минут), но не отметился результативными действиями.

источник: «Спорт-Экспресс»
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