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Юрий Сёмин: с Каррерой работалось замечательно, было полное понимание даже без знания языка

Юрий Павлович помогал итальянцу руководить сборной мира.
09 сентября 2023 23:33
автор: Тимур Пацюк

Легендарный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился эмоциями от работы с Массимо Каррерой. Российский и итальянский специалисты возглавляли сборную мира на матче со «Спартаком» (1:2). Встреча легенд была посвящена памяти Ильи Цымбаларя.

«На мой взгляд, наша команда играла очень хорошо, имела шансы отыграться, но «Спартак» силён. Думаю, они всех сейчас обыграют.

С Массимо работалось замечательно. Было полное понимание даже без знания языка», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, уже на четвёртое минуте спартаковцы открыли счёт стараниями Андрея Ещенко. Вскоре отличился Роман Павлюченко – 2:0. Мяч престижа в составе сборной мира забил Максим Ромащенко.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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