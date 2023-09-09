Юрий Сёмин: с Каррерой работалось замечательно, было полное понимание даже без знания языка

Легендарный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился эмоциями от работы с Массимо Каррерой. Российский и итальянский специалисты возглавляли сборную мира на матче со «Спартаком» (1:2). Встреча легенд была посвящена памяти Ильи Цымбаларя.

«На мой взгляд, наша команда играла очень хорошо, имела шансы отыграться, но «Спартак» силён. Думаю, они всех сейчас обыграют.

С Массимо работалось замечательно. Было полное понимание даже без знания языка», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, уже на четвёртое минуте спартаковцы открыли счёт стараниями Андрея Ещенко. Вскоре отличился Роман Павлюченко – 2:0. Мяч престижа в составе сборной мира забил Максим Ромащенко.