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Сборная Румынии сыграла вничью с Израилем в отборочном матче на Евро-2024

Команды обменялись голами в прошедшей встрече. 
09 сентября 2023 23:39
автор: Глеб Шевяков

Сборная Румынии дома сыграла вничью с национальной командой Израиля в матче квалификационного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 1:1.

За хозяев поля гол забил Денис Алибек на 27-й минуте. В составе гостей забитый мяч на свой счёт записал Оскар Глоч на 53-й минуте.

Таким образом, национальная команда Румынии занимает второе место в турнирной таблице группы I, имея в своём активе девять очков после пяти сыгранных матчей. Сборная Израиля с восьмью очками находится на третьей позиции.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа I.

5-й тур.

Румыния – Израиль – 1:1 (0:1)

Голы: Алибек, 27 – Глоч, 53.

источник: «Советский спорт»
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