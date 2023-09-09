Сборная Швейцарии упустила победу над Косово в матче отбора на Евро-2024 

Национальная команда Швейцарии на выезде не смогла одолеть сборную Косово в матче 5-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 2:2.

За гостей забитым мячом отметился Ремо Фройлер на 14-й минуте. Хозяева пола ответили голом Ведата Мурики на 65-й минуте. На 79-й минуте защитник сборной Косово Амир Рахмани отправил мяч в свои ворота. В компенсированное время ко второму тайму Мурики оформил дубль (90+5).

Таким образом, сборная Швейцарии набирает 11 очков и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице группы I. Национальная команда Косово идёт на пятой позиции, имея в своём активе четыре очка.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа I.

5-й тур.

Косово – Швейцария – 2:2 (0:1)

Голы: Мурики, 65, 90+5 – Фройлер, 14. Рахмани, 79 (автогол).