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Тренер сборной Украины Ребров оценил ничью с Англией в отборочном матче на Евро-2024 

Встреча национальных команд завершилась со счётом 1:1.
09 сентября 2023 23:56
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвёл итоги матча 5-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, в котором его подопечные сыграли вничью с национальной командой Англии (1:1).

«Англия сломала наш игровой план. Атаковать мы пытались, но в первом тайме Англия была сильна. Она контролировала мяч, однако одного только контроля над мячом в футболе недостаточно. Мы защищались очень хорошо. Очень сложно сдерживать таких хороших игроков атаки, которые есть в Англии, но нам это удавалось неоднократно. Такой результат удовлетворителен — сделан очередной шаг в борьбе за выход в финальную стадию», — приводит слова 49-летнего специалиста пресс-служба УЕФА.

Сборная Англии продолжает лидировать в группе С с шестиочковым преимуществом от второго места, которое занимают украинцы, их отрыв от третьей строчки составляет три очка, но у Италии есть один матч в запасе.

Англичане следующий тур пропускают, а сборная Украины 12 сентября сыграет против национальной команды Италии.

источник: UEFA (УЕФА)
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