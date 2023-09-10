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Арас Озбилиз: у Сперцяна есть все качества, чтобы заиграть в Европе

Но Эдуард всё ещё в «Краснодаре».
10 сентября 2023 00:09
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок сборной Армении Арас Озбилиз высказался о перспективах хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Полузащитником интересовались «Аякс» и «Манчестер Сити».

«Считаю, что Эдуарду по силам заиграть на таком уровне. Качества у него есть, он должен работать. Самый важный шаг — в Европу. Я знаю, что он хочет там играть, тяжело переходить из клуба РПЛ в команду другого уровня. Будет легче, если Сперцян уйдёт в европейскую команду чуть ниже уровнем», — цитирует Озбилиза Metaratings.ru.

Эдуард Сперцян является уроженцем Ставрополя. Хавбек прошёл весь путь в «Краснодаре»: от академии и фарм-клуба до главной команды. В нынешнем сезоне Эдуард провёл уже восемь матчей, забил четыре мяча и дважды ассистировал партнёрам.

Его статистика в сборной Армении: 18 игр, три гола и три результативных паса.

источник: Metaratings.ru
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