Арас Озбилиз: у Сперцяна есть все качества, чтобы заиграть в Европе

Экс-игрок сборной Армении Арас Озбилиз высказался о перспективах хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Полузащитником интересовались «Аякс» и «Манчестер Сити».



«Считаю, что Эдуарду по силам заиграть на таком уровне. Качества у него есть, он должен работать. Самый важный шаг — в Европу. Я знаю, что он хочет там играть, тяжело переходить из клуба РПЛ в команду другого уровня. Будет легче, если Сперцян уйдёт в европейскую команду чуть ниже уровнем», — цитирует Озбилиза Metaratings.ru.

Эдуард Сперцян является уроженцем Ставрополя. Хавбек прошёл весь путь в «Краснодаре»: от академии и фарм-клуба до главной команды. В нынешнем сезоне Эдуард провёл уже восемь матчей, забил четыре мяча и дважды ассистировал партнёрам.

Его статистика в сборной Армении: 18 игр, три гола и три результативных паса.