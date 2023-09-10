Оресте Чинквини: уровня Кузяева недостаточно для перехода в «ПСЖ», скорее речь о «Лилле», «Лионе»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини порассуждал о том, куда полузащитник «Гавра» Далер Кузяев мог бы пойти на повышение.

«Далер — отличный парень и очень качественный футболист, выполняющий огромный объём работы и способный бегать без остановки хоть 100 минут. Он может провести волшебный сезон в «Гавре», но в любом случае его уровня недостаточно для перехода в топ-клуб уровня «ПСЖ». Скорее стоит говорить о «Лионе», «Лилле», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Кузяев выступал за «Карелию», «Нефтехимик», «Терек», шесть сезонов провёл в «Зените». Летом 2023 года Далер на правах свободного агента перебрался в «Гавр». В Лиге 1 он уже успел провести 4 матча и забить два гола. Контракт с французской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.