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Оресте Чинквини: уровня Кузяева недостаточно для перехода в «ПСЖ», скорее речь о «Лилле», «Лионе»

Но пока Далер играет за скромный «Гавр».
10 сентября 2023 08:20
автор: Тимур Пацюк

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини порассуждал о том, куда полузащитник «Гавра» Далер Кузяев мог бы пойти на повышение.

«Далер — отличный парень и очень качественный футболист, выполняющий огромный объём работы и способный бегать без остановки хоть 100 минут. Он может провести волшебный сезон в «Гавре», но в любом случае его уровня недостаточно для перехода в топ-клуб уровня «ПСЖ». Скорее стоит говорить о «Лионе», «Лилле», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Кузяев выступал за «Карелию», «Нефтехимик», «Терек», шесть сезонов провёл в «Зените». Летом 2023 года Далер на правах свободного агента перебрался в «Гавр». В Лиге 1 он уже успел провести 4 матча и забить два гола. Контракт с французской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

источник: «РБ-Спорт»
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