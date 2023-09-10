Мор: Изидор – не топ-трансфер для «Зенита», но Семак умеет раскрывать футболистов

Двукратный чемпион России Эдуард Мор высказался о трансфере нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит». Питерцы договорились с железнодорожниками об аренде француза до конца сезона с обязательным правом выкупа.

«Изидор для «Зенита» - не топ‑трансфер. Понятно, что футболист по разным причинам, но не являлся лидером «Локомотива». Вильсон пришёл на место Малкома, логично, что он взял его номер. Семак может раскрывать игроков, задатки у него есть», — цитирует Мора «Матч ТВ».

23-летний француз является воспитанником «Ренна». Также он выступал за «Монако», «Лаваль», «Бастию-Борго». За железнодорожников Изидор отыграл 42 матча, забил 19 голов и 7 раз ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что у Вильсона сорвался переход в «Марсель».