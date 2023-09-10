Робсон: я люблю русских людей, с удовольствием остался бы в России и получил гражданство РФ

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон поделился эмоциями от приезда в Россию. Накануне бразилец принял участие в матче памяти Ильи Цымбаларя, в котором легенды «Спартака» обыграли со счётом 2:1 сборную мира.

«Если бы было предложение остаться в России, я бы с удовольствием это сделал. Мне нравится здесь, я люблю русских людей. Возможно, задумался бы и о получении гражданства, если бы такое предложение поступило», - рассказал Робсон корреспонденту «Советского спорта» Никите Плохих.

В красно-белой футболке Робсон провёл 147 матчей, забил 41 гол и 24 раза ассистировал партнёрам. Нападающий помог «Спартаку» завоевать пять чемпионских титулов и выиграть Кубок России.