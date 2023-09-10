Аленичев - о сборной России: игры не слишком зрелищные, не вызывают особого интереса

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аланичев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» выразил надежду на скорое возвращение официальных матчей сборной России, а также отметил отсутствие особого интереса к играм с Египтом и Катаром.



«Если честно, я не смотрю, потому что понимаю, что такие игры не слишком зрелищные, не вызывают особого интереса. Поэтому я только так, периодически смотрю обзоры этих матчей. Когда будут официальные игры, я надеюсь, они скоро будут, тогда уже будем с интересом смотреть. А сейчас, я думаю, особого ажиотажа не возникает. Однако могу сказать, что такие матчи, конечно, нужны. Футболисты всё-таки собираются в национальной сборной. Понятно, что они могут тренироваться все эти 10 дней. Но футболисты - такой народ, что лучше больше играть, чем тренироваться. Поэтому, однозначно, такие игры нужны, несмотря на то, что у нас соперники Египет и Катар, играть нужно», - заявил Аленичев.



Напомним, сборная России в рамках тренировочных сборов проведёт еще один матч со сборной Египта и встречу с национальной командой Катара.

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