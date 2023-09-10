Робсон: без еврокубков российский футбол обеднел, но здесь всё же осталось много интересных игроков

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон ответил на вопрос, стала ли РПЛ менее привлекательной для легионеров из-за санкций УЕФА.

«Для тех, кто привык к еврокубкам, будь то тренеры или футболисты, конечно, этого не хватает. Безусловно, это сказывается что на игроках. В этом смысле можно сказать, что российский футбол обеднел, это заметно. Но, как я уже сказал, тут осталось много интересных игроков, европейского уровня», - признался Робсон корреспонденту «Советского спорта» Никите Плохих.

Накануне бразилец принял участие в матче памяти Ильи Цымбаларя, в котором легенды «Спартака» обыграли со счётом 2:1 сборную мира.