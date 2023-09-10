Робсон: страха ехать в Россию не было, я чувствую себя в безопасности

Бывший игрок «Спартака» Робсон признался, что ему не было страшно ехать в Россию несмотря на проходящую на Украине СВО. Ранее хавбек «Динамо» Матиас Норманн покинул страну, заявив, что не чувствует себя в безопасности.

«Страха никакого не было, меня пригласили – я приехал. Всё просто. Также я представляю, где находится Россия, а где Украина. Военные действия от Москвы довольно далеки. Я себя чувствую в безопасности», – признался Робсон корреспонденту «Советского спорта» Никите Плохих.

Ранее бразильский форвард принял участие в матче между легендами «Спартака» и сборной мира, посвящённом Илье Цымбаларю. Красно-белые одержали победу – 2:1.