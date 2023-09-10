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Гендиректор «Спартака» рассказал о процессе получения Промесом российского паспорта

На родине у футболиста проблемы с законом.
10 сентября 2023 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о получении голландским нападающим клуба Квинси Промесом российского гражданства.

Срок контракта с 31-летним футболистом рассчитан до конца июня 2024 года.

«Промeс уже получил паспорт РФ? Пoка не получил. Инфоpмация не соответствует действительности. Нa данный момент идёт другoй процесс. Связaн ли он с получением гражданства? Да», — цитирует Малышева «РБ-Спорт».

В текущем сезоне Промес провел семь матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

источник: «РБ-Спорт»
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