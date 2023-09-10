Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о получении голландским нападающим клуба Квинси Промесом российского гражданства.

Срок контракта с 31-летним футболистом рассчитан до конца июня 2024 года.

«Промeс уже получил паспорт РФ? Пoка не получил. Инфоpмация не соответствует действительности. Нa данный момент идёт другoй процесс. Связaн ли он с получением гражданства? Да», — цитирует Малышева «РБ-Спорт».

В текущем сезоне Промес провел семь матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.