Евгений Ловчев: почему иностранцу без опыта дают тренировать «Спартак», а Мостовому — нет

Экс-защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

Отметим, что в последних четырех матчах РПЛ московский клуб набрал всего одно очко. Клуб занимает девятое место в таблице.

«Абаскаль сейчас действительно набивает шишки на «Спартаке». Он разве до этого тренировал большие клубы? Нет, «Спартак» для него — первый большой клуб...Но для самого Абаскаля все идет нормально, неопытный тренер должен ошибаться и расти на своих ошибках. Почему иностранцам без опыта дают шанс тренировать такие большие клубы, а Саше Мостовому нет?» — приводит Sport24 слова Ловчева.

В матче 8-го тура «Спартак» сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 16 сентября.