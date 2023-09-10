Гарри Кейн: «Бавария» рассчитывает на победу в Лиге чемпионов

Новичок «Баварии» Гарри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего выступления клуба в Лиге чемпионов.

Напомним, что футболист перешел в команду из Мюнхена в летнее трансферное окно, покинув «Тоттенхэм».

«Мы ещё не начали играть в Лиге чемпионов, но уже рассчитываем на победу в ней. Это другой уровень давления, но я чувствую, что он может помочь стать мне лучше. У меня было предчувствие, что мы сыграем с английским клубом», — цитирует Кейна Mail Sport.

В текущем сезоне Кейн сыграл в трёх матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Бавария» на групповой стадии Лиги чемпионов попала в квартет. Ее соперникам будут «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай» и «Копенгаген».