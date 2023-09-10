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Спортивный директор сборной Германии назвал позором разгромное поражение от Японии

Встреча завершилась со счётом 4:1.
Спортивный директор сборной Германии назвал позором разгромное поражение от Японии
10 сентября 2023 12:30
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер прокомментировал поражение национальной команды в матче с Японией (1:4).

«Мы все в шоке. Поражение со счётом 1:4 - позор. Но мы это заслужили. Команда старалась, я бы не хотел предъявлять претензии кому-либо. Но подобное поражение причиняет боль. Сейчас мы немного успокоимся.

Впереди нас ждёт сложная игра с Францией. Стоит задуматься о том, что будет дальше. Я говорил с Ханси. Мне немного жаль его из‑за того, как всё обернулось.

Мы Германия и мы не можем обшлажаться. Во вторник никто не должен бояться. Все наши ребьята представляют топ-клубы», - приводи слова Феллера Sport1.

Напомним, 12 сентября сборная Германии сыграет в Дортмунде с французами.

источник: SPORT1.de
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