Спортивный директор сборной Германии назвал позором разгромное поражение от Японии

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер прокомментировал поражение национальной команды в матче с Японией (1:4).

«Мы все в шоке. Поражение со счётом 1:4 - позор. Но мы это заслужили. Команда старалась, я бы не хотел предъявлять претензии кому-либо. Но подобное поражение причиняет боль. Сейчас мы немного успокоимся.

Впереди нас ждёт сложная игра с Францией. Стоит задуматься о том, что будет дальше. Я говорил с Ханси. Мне немного жаль его из‑за того, как всё обернулось.

Мы Германия и мы не можем обшлажаться. Во вторник никто не должен бояться. Все наши ребьята представляют топ-клубы», - приводи слова Феллера Sport1.

Напомним, 12 сентября сборная Германии сыграет в Дортмунде с французами.