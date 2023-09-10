ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В агентстве Павлидиса заявили, что АЗ не продаст нападающего в «Спартак»

Ранее сообщалось об интересе московского клуба к греку.
10 сентября 2023 12:32
автор: Александр Кожевников

Мартин Вонтра, исполнительный директор агентства Sports360 GmbH, представляющего интересы нападающего «АЗ Алкмаар» Вангелиса Павлидиса, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

«АЗ не продаст игрока в «Спартак», так как трансферное окно в Нидерландах уже закрыто, и клуб просто не сможет найти достойную замену нападающему», — приводит слова Вонтры «Спорт-Экспресс».

Павлидис выступает за АЗ с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 24-летний грек забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 7 матчах за команду во всех турнирах.

Стоимость игрока оценивается в 14 миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
Анатолий Тимощук: понимаю, почему болельщиков так бесит Марио Фернандес
Анатолий Тимощук: понимаю, почему болельщиков так бесит Марио Фернандес
Футболист перебрался в «Зенит» из ЦСКА.
10.09.2023 12:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Флик высказался после крупного поражения Германии от Японии
Немецкая команда уступила со счетом 1:4.
10.09.2023 12:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Спортивный директор сборной Германии назвал позором разгромное поражение от Японии
Спортивный директор сборной Германии назвал позором разгромное поражение от Японии
Встреча завершилась со счётом 4:1.
10.09.2023 12:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гарри Кейн: «Бавария» рассчитывает на победу в Лиге чемпионов
Команда шесть раз выигрывала турнир.
10.09.2023 12:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Евгений Ловчев: почему иностранцу без опыта дают тренировать «Спартак», а Мостовому — нет
Ближайший матч красно-белые проведут 16 сентября.
10.09.2023 12:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Наставник «Краснодара» Ивич признан лучшим тренером РПЛ в июле-августе
Наставник «Краснодара» Ивич признан лучшим тренером РПЛ в июле-августе
Его команда пока не потерпела ни одного поражения в сезоне.
10.09.2023 11:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.