В агентстве Павлидиса заявили, что АЗ не продаст нападающего в «Спартак»

Мартин Вонтра, исполнительный директор агентства Sports360 GmbH, представляющего интересы нападающего «АЗ Алкмаар» Вангелиса Павлидиса, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

«АЗ не продаст игрока в «Спартак», так как трансферное окно в Нидерландах уже закрыто, и клуб просто не сможет найти достойную замену нападающему», — приводит слова Вонтры «Спорт-Экспресс».

Павлидис выступает за АЗ с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 24-летний грек забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 7 матчах за команду во всех турнирах.

Стоимость игрока оценивается в 14 миллионов евро.