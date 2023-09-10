Анатолий Тимощук: позиция не изменилась — в «Спартак» работать никогда не пойду

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал переход Вильсона Изидора в стан сине-бело-голубых и отметил, что он никогда не пойдёт работать в «Спартак».

«Видите же, что они не из «Спартака» перешли к нам. Хотя у нас есть Бакаев, который оттуда и пришел. У меня есть своя позиция. Думаю, эти футболисты взвесили все «за» и «против». Каждый советуется со своей семьей, и чемпионат России, например, для Изидора не новый, он хорошо знает «Зенит». Он перешел в очень сильную команду и хороший коллектив, где каждый пытается поддерживать друг друга. У нас самые высокие цели. Моя позиция, что я никогда не пойду работать в «Спартак», не изменилась», - приводит слова Тимощука «РБ Спорт».