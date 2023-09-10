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Дмитрий Хлестов: хочу Черчесова в «Спартак»

10 сентября 2023 14:54
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о ситуации в «Спартаке».

«Какое у меня отношение к Абаскалю? Я вообще не смотрю «Спартак» и чемпионат России. Когда они играют, я тоже играю в футбол — не могу одновременно еще за ними следить.

Не всегда знаю, где команда в турнирной таблице. Мне звонят корреспонденты и спрашивают: «Как вам «Спартак»? Отвечаю: «А как они сыграли?» После этого бросаю трубку.

Черчесов? Я, конечно, тоже хочу, чтобы он возглавил «Спартак». Это наш игрок! Я бы еще Аленичева вернул. В штаб Черчесова? Нет, чтобы Дмитрий был главным. Надо своих возвращать. Я сейчас против иностранных тренеров в России, у нас есть свои специалисты», - приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

После семи туров текущего сезона РПЛ «Спартак» с 10 очками занимает 9-е место.

источник: «РБ-Спорт»
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