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Глушаков не сыграл в матче легенд из-за сложных отношений с Каррерой и фанатами «Спартака»

Футболист пропустил выставочную встречу.
Глушаков не сыграл в матче легенд из-за сложных отношений с Каррерой и фанатами «Спартака»
10 сентября 2023 14:55
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков не сыграл в матче легенд, посвящённом памяти Ильи Цымбаларя, из-за сложных отношений с тренером Массимо Каррерой и фанатами «Спартака»

«У Глушакова и Карреры не самые лучшие отношения, также у Дениса был конфликт с фанатами», - приводит слова источника «Матч ТВ».

Товарищеская встреча, посвящённая Илье Цымбаларю, состоялась в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу ветеранов красно-белых.

Глушаков выступал в составе «Спартака» с 2013 по 2019 год. Вместе с московской командой он выиграл чемпионат России в 2017 году. По окончании сезона-2022/2023 полузащитник покинул «Пари НН» и в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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