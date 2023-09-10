Глушаков не сыграл в матче легенд из-за сложных отношений с Каррерой и фанатами «Спартака»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков не сыграл в матче легенд, посвящённом памяти Ильи Цымбаларя, из-за сложных отношений с тренером Массимо Каррерой и фанатами «Спартака»

«У Глушакова и Карреры не самые лучшие отношения, также у Дениса был конфликт с фанатами», - приводит слова источника «Матч ТВ».

Товарищеская встреча, посвящённая Илье Цымбаларю, состоялась в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу ветеранов красно-белых.

Глушаков выступал в составе «Спартака» с 2013 по 2019 год. Вместе с московской командой он выиграл чемпионат России в 2017 году. По окончании сезона-2022/2023 полузащитник покинул «Пари НН» и в настоящий момент находится в статусе свободного агента.