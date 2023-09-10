Антони не будет тренироваться с «МЮ» из-за обвинений в домашнем насилии

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с обвиненным в домашнем насилии нападающим Антони о том, что бразилец временно не будет тренироваться с командой.

Об этом гласит официальное заявление клуба.

Ранее стало известно, что Антони столкнулся с новыми обвинениями в жестоком обращении со стороны еще двух девушек.

Райса де Фрейтас и Ингрид Лана последовали примеру бывшей девушки бразильца Габриэлы Каваллин и выдвинули против него обвинения.

Так, инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения со стороны Антони и женщины в мае прошлого года. Ей потребовалось лечение в больнице.

В свою очередь банкир Ингрид Лана в заявила, что игрок пытался заставить ее заняться с ним сексом, передает RecordTV.

Спортсмен был исключён из заявки сборной Бразилии на сентябрьские отборочные матчи к чемпионату мира 2026 года.

Футболист выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2022 года.