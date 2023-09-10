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Мамаев выиграл 10 миллионов рублей на телешоу и отправит деньги на благотворительность

Футболист стал победителем шоу «Выжить в Дубае».
10 сентября 2023 16:00
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев стал победителем первого сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ.

В финале Мамаев победил актрису Анну Хилькевич и стал обладателем главного приза - 10 миллионов рублей. Футболист плаирует направить выигрыш на благотворительность.

Напомним, экс-игрок сборной России сидел в тюрьме в 2018-2019 годах. Ему были предъявлены обвинения по статьям «побои» и «хулиганство».

Павел провел за сборную России 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года.

34-летний футболист перестал выступать на профессиональном уровне в феврале 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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