Мамаев выиграл 10 миллионов рублей на телешоу и отправит деньги на благотворительность

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев стал победителем первого сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ.

В финале Мамаев победил актрису Анну Хилькевич и стал обладателем главного приза - 10 миллионов рублей. Футболист плаирует направить выигрыш на благотворительность.

Напомним, экс-игрок сборной России сидел в тюрьме в 2018-2019 годах. Ему были предъявлены обвинения по статьям «побои» и «хулиганство».

Павел провел за сборную России 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года.

34-летний футболист перестал выступать на профессиональном уровне в феврале 2023 года.