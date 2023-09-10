ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стал известен список игроков сборной России, которые отправились на матч с Катаром 

Контрольная игра национальных команд состоится во вторник, 12 сентября, в Дохе. 
10 сентября 2023 16:07
автор: Глеб Шевяков

Представлены имена футболистов сборной России, которые вылетят в Доху для участия в товарищеском матче с национальной командой Катара. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной в своём телеграм-канале.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин взял на предстоящую игру следующих игроков:

Вратари: Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург). Матвей Сафонов («Краснодар»)

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все – «Спартак», Москва), Артём Макарчук («Сочи), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Головин («Монако»), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Александр Юшин («Урал», Екатеринбург).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).

Очная товарищеская встреча между сборными России и Катара пройдёт во вторник, 12 сентября, в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
«Спартак» проявляет интерес к 16-летнему форварду «Чертаново» Помалюку
Футболист попал в поле зрения и других московских клубов.
10.09.2023 16:12
Футбол
автор: Денис Владимиров
Мамаев выиграл 10 миллионов рублей на телешоу и отправит деньги на благотворительность
Футболист стал победителем шоу «Выжить в Дубае».
10.09.2023 16:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Антони не будет тренироваться с «МЮ» из-за обвинений в домашнем насилии
Футболист оказался в центре скандала.
10.09.2023 15:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Глушаков не сыграл в матче легенд из-за сложных отношений с Каррерой и фанатами «Спартака»
Глушаков не сыграл в матче легенд из-за сложных отношений с Каррерой и фанатами «Спартака»
Футболист пропустил выставочную встречу.
10.09.2023 14:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Хлестов: хочу Черчесова в «Спартак»
10.09.2023 14:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Анатолий Тимощук: позиция не изменилась — в «Спартак» работать никогда не пойду
Специалист высказался о переходе Изидора в «Зенит».
10.09.2023 14:34
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.