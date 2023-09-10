Стал известен список игроков сборной России, которые отправились на матч с Катаром 

Представлены имена футболистов сборной России, которые вылетят в Доху для участия в товарищеском матче с национальной командой Катара. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной в своём телеграм-канале.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин взял на предстоящую игру следующих игроков:

Вратари: Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург). Матвей Сафонов («Краснодар»)

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все – «Спартак», Москва), Артём Макарчук («Сочи), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Головин («Монако»), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Александр Юшин («Урал», Екатеринбург).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).

Очная товарищеская встреча между сборными России и Катара пройдёт во вторник, 12 сентября, в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.