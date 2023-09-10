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Садио Мане поделился мнением о своём одноклубнике Криштиану Роналду 

Футболисты вместе выступают за «Аль-Наср».
10 сентября 2023 16:32
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Аль-Насра» Садио Мане высказался о своём партнёре по команде Криштиану Роналду и объяснил, почему принял предложение саудовской команды.

«Криштиану Роналду — легенда и великий человек, я рад играть рядом с ним. Моя семья посоветовала мне приехать в Саудовскую Аравию, тем более что это мусульманская страна. Моя мать была очень рада и настояла на том, чтобы я выбрал «Аль-Наср», — приводит слова 31-летнего игрока One Two.

Мане присоединился к «Аль-Насру» в прошедшее межсезонье, покинув «Баварию». Роналду играет в составе аравийского клуба с января 2023 года. В ноября прошлого года португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по обоюдном согласию сторон.

источник: «Советский спорт»
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