Садио Мане поделился мнением о своём одноклубнике Криштиану Роналду 

Форвард «Аль-Насра» Садио Мане высказался о своём партнёре по команде Криштиану Роналду и объяснил, почему принял предложение саудовской команды.

«Криштиану Роналду — легенда и великий человек, я рад играть рядом с ним. Моя семья посоветовала мне приехать в Саудовскую Аравию, тем более что это мусульманская страна. Моя мать была очень рада и настояла на том, чтобы я выбрал «Аль-Наср», — приводит слова 31-летнего игрока One Two.

Мане присоединился к «Аль-Насру» в прошедшее межсезонье, покинув «Баварию». Роналду играет в составе аравийского клуба с января 2023 года. В ноября прошлого года португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по обоюдном согласию сторон.