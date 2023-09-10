Агент Боселли объяснил переход футболиста в «Пари НН»

Пабло Боселли, агент и отец уругвайского форварда Хуана Боселли, прокомментировал переход своего сына в нижегородский «Пари НН».

10 сентября пресс-служба российского клуба объявила о подписании с 23-летним футболистом трёхлетнего контракта.

«РПЛ – отличная лига. Новый проект «Пари НН» нас очень заинтересовал, потому что это клуб, который очень хорошо организован и стремится расти и совершенствоваться. «Пари НН» преследует те же интересы, что и Хуан», – приводит слова Боселли-старшего Sport24.

В прошлом сезоне Хуан Боссели выступал за португальский «Жил Висенте». В составе команды он провёл 36 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.