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«Урал» на своём поле обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

Команды провели встречу во время паузы в РПЛ.
10 сентября 2023 16:54
автор: Денис Владимиров

Екатеринбургский «Урал» в товарищеском матче обыграл самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась на домашней арене екатеринбуржцев и завершилась их победой со счётом 3:1.

В составе хозяев авторами голов стали Алексей Каштанов и Игорь Дмитриев. Ещё один мяч в ворота гостей отправил их собственный защитник Гленн Бейл. В составе самарцев отличился Расиль Асайдулин.

«Урал» — «Крылья Советов» — 3:1 (2:0)

Голы: Каштанов, 8 (1:0), Бейл, 40 (2:0, автогол), Асайдулин, 62 (2:1), Дмитриев, 65 (3:1).

После семи туров в нынешнем сезоне РПЛ «Крылья Советов» занимают третье место в таблице, набрав 14 очков. «Урал» с 13 баллами находится на пятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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