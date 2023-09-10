«Урал» на своём поле обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

Екатеринбургский «Урал» в товарищеском матче обыграл самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась на домашней арене екатеринбуржцев и завершилась их победой со счётом 3:1.

В составе хозяев авторами голов стали Алексей Каштанов и Игорь Дмитриев. Ещё один мяч в ворота гостей отправил их собственный защитник Гленн Бейл. В составе самарцев отличился Расиль Асайдулин.

«Урал» — «Крылья Советов» — 3:1 (2:0)

Голы: Каштанов, 8 (1:0), Бейл, 40 (2:0, автогол), Асайдулин, 62 (2:1), Дмитриев, 65 (3:1).

После семи туров в нынешнем сезоне РПЛ «Крылья Советов» занимают третье место в таблице, набрав 14 очков. «Урал» с 13 баллами находится на пятой строчке.