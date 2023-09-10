Депутат Госдумы считает, что Квинси Промесу стоит выдать российский паспорт 

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что получение российского гражданства поможет нападающему «Спартака» Квинси Промесу начать жизнь с чистого листа.

В середине июня форвард красно-белых был приговорён судом Амстердама к 18 месяцам тюремного заключения за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату. Он также обвиняется в контрабанде наркотиков.

«Если он сейчас решит начать жить с чистого листа, надо дать ему этот шанс. Пусть попробует парень. Надо ведь понимать, что все известные события происходили с ним в Голландии, а там другие стандарты. Там наркотики все курят направо и налево. Поэтому наше гражданство надо давать. Может, он нормальным парнем станет. Мы же помним, что паспорта у нас как выдаются, так и забираются за совершение преступлений. Поэтому можно дать», — приводит слова политического деятеля «РБ Спорт».

Промес вернулся в Россию и «Спартак» в феврале 2021 года. В текущем сезоне за московский клуб он сыграл девять матчей, отличился тремя забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.