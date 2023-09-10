ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Лебеденко оценил перспективы «Торпедо» вернуться в РПЛ по итогам текущего сезона

В настоящий момент московский клуб располагается на 11-м месте в таблице Первой лиги. 
10 сентября 2023 17:08
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением о возможности команды выполнить задачу вернуться в Российскую премьер-лигу.

«Сейчас в «Торпедо» большая стройка: в этом году строится новая молодая команда, нужно улучшать качество игры и решать задачу. Решить сразу несколько задач за один сезон — сложно. Но о том, чтобы отступить от цели выйти в РПЛ, в мыслях ни у кого нет. Да и вообще, прошло восемь туров, очень рано делать какие‑то выводы», — приводит слова 40-летнего футболиста «Матч ТВ».

После восьми проведённых матчей в Первой лиге «Торпедо» находится на 11-й позиции в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Жозепа Клотета сыграют дома против «Акрона». Встреча состоится в понедельник, 11 сентября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Александр Коваленко: обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России
Пока россияне играют только товарищеские матчи.
10.09.2023 17:55
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Гремио» согласился продать Бителло в «Динамо» 
Ранее сообщалось, что московский клуб предложил за бразильца 10 миллионов евро. 
10.09.2023 17:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Флик отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Германии
Флик отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Германии
По данным СМИ, его место займет Юлиан Нагельсман.
10.09.2023 17:44
Футбол
Флик сегодня будет отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии 
9 сентября немецкие футболисты потерпели разгромное поражение от национальной команды Японии в товарищеском матче. 
10.09.2023 17:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Реал» нацелился на приобретение форварда «Фейеноорда» Хименеса
Мадридцы готовы подписать игрока зимой.
10.09.2023 17:08
Футбол
автор: Денис Владимиров
Депутат Госдумы считает, что Квинси Промесу стоит выдать российский паспорт 
Ранее нидерландский футболист был признан виновным по делу о нападении на своего двоюродного брата. 
10.09.2023 16:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.