Лебеденко оценил перспективы «Торпедо» вернуться в РПЛ по итогам текущего сезона

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением о возможности команды выполнить задачу вернуться в Российскую премьер-лигу.

«Сейчас в «Торпедо» большая стройка: в этом году строится новая молодая команда, нужно улучшать качество игры и решать задачу. Решить сразу несколько задач за один сезон — сложно. Но о том, чтобы отступить от цели выйти в РПЛ, в мыслях ни у кого нет. Да и вообще, прошло восемь туров, очень рано делать какие‑то выводы», — приводит слова 40-летнего футболиста «Матч ТВ».

После восьми проведённых матчей в Первой лиге «Торпедо» находится на 11-й позиции в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Жозепа Клотета сыграют дома против «Акрона». Встреча состоится в понедельник, 11 сентября.