«Реал» нацелился на приобретение форварда «Фейеноорда» Хименеса

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения мексиканского форварда нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса, сообщает Todofichajes.

По данным источника, руководство испанской команды планировало подписать Хименеса в последний день летнего трансферного окна, однако решило отложить осуществления перехода до января. Отмечается, что мадридцы изучают вариант с арендой 22-летнего футболиста и последующем его выкупом.

Хименес перешёл в «Фейеноорд» летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе клуба пять матчей и забил пять голов. На счету игрока 19 матчей и четыре мяча за сборную Мексики.