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«Реал» нацелился на приобретение форварда «Фейеноорда» Хименеса

Мадридцы готовы подписать игрока зимой.
10 сентября 2023 17:08
автор: Денис Владимиров

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения мексиканского форварда нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса, сообщает Todofichajes.

По данным источника, руководство испанской команды планировало подписать Хименеса в последний день летнего трансферного окна, однако решило отложить осуществления перехода до января. Отмечается, что мадридцы изучают вариант с арендой 22-летнего футболиста и последующем его выкупом.

Хименес перешёл в «Фейеноорд» летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе клуба пять матчей и забил пять голов. На счету игрока 19 матчей и четыре мяча за сборную Мексики.

источник: Todofichajes
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