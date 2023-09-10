Флик сегодня будет отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии 

В воскресенье, 10 сентября, Немецкий футбольный союз (DFB) уволит Ханса-Дитера Флика с должности главного тренера сборной Германии. Об этом сообщает Bild.

Как утверждает источник, после объявления отставки 58-летнего специалиста исполнять обязанности наставника немецкой национальной команды будет управляющий директор Руди Феллер.

Флик возглавил сборную Германии в августе 2021 года. Вчера, 9 сентября, его подопечные крупно проиграли национальной команде Японии в товарищеском матче со счётом 1:4. В последних пяти играх немцы четыре раза потерпели поражения и один раз сыграли вничью.