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Флик отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Германии

По данным СМИ, его место займет Юлиан Нагельсман.
Флик отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Германии
10 сентября 2023 17:44
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автор фото: Getty Images

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик покинул должность главного тренера сборной Германии. Он был уволен после крупного поражения в товарищеском матче с Японией (1:4).

Как сообщает Немецкий футбольный союз (DFB), руководить командой в товарищеской игре с Францией будет управляющий директор сборной Руди Феллер.

58-летний Флик возглавил сборную Германии в 2021 году: его пригласили после феноменального результата с «Баварией», который он помог выиграть Бундеслигу, Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что вероятным сменщиком Флика является экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман.

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