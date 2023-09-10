Флик отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Германии

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик покинул должность главного тренера сборной Германии. Он был уволен после крупного поражения в товарищеском матче с Японией (1:4).

Как сообщает Немецкий футбольный союз (DFB), руководить командой в товарищеской игре с Францией будет управляющий директор сборной Руди Феллер.

58-летний Флик возглавил сборную Германии в 2021 году: его пригласили после феноменального результата с «Баварией», который он помог выиграть Бундеслигу, Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что вероятным сменщиком Флика является экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман.