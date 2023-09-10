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«Гремио» согласился продать Бителло в «Динамо» 

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил за бразильца 10 миллионов евро. 
10 сентября 2023 17:51
автор: Глеб Шевяков

«Гремио» принял предложение «Динамо» по трансферу полузащитника Бителло. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, успешность сделки теперь зависит от желания 23-летнего футболиста перебраться в Россию и стать игроком бело-голубых.

Ранее появилась информация, что столичная команда предложила за хавбека десять миллионов евро.

Бителло является воспитанником «Гремио». В прошлом сезоне за бразильский клуб он провёл 42 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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