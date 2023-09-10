Александр Коваленко: обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Коваленко высказался об отстранении национальной команды от участия в международных турнирах.

7 сентября Россия в выездном товарищеском матче сыграла вничью 1:1 с олимпийской сборной Египта.

«Обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России. Надеюсь, что бан как можно скорее снимут. Но такие матчи, как с Египтом, необходимы. Чтобы о сборной не забывали», – приводит слова Коваленко «Чемпионат».

В настоящее время российские команды отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).