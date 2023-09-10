Гол Самородова принёс сборной Казахстана победу над Северной Ирландией на отборе на Евро-2024

Футболисты сборной Казахстана дома минимально обыграли национальную команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного забитого мяча стал казахстанский полузащитник Максим Самородов, который отличился на 27-й минуте.

Таким образом, национальная команда Казахстана набирает 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Сборная Северной Ирландии находится на пятой строчке с тремя очками.