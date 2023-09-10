«Зенит» купит тунисского защитника Грама и отдаст его в аренду в «Факел»

Санкт-петербургский «Зенит» близок к приобретению защитника тунисского клуба «Сфаксьен» Алаа Грама, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, сумма сделки составит 800 тысяч евро. Контракт 22-летнего игрока будет рассчитан на четыре года. Отмечается, что после трансфера футболист отправится в аренду в воронежский «Факел».

В нынешнем сезоне Грам провёл в составе клуба три матча и забил один мяч. На счету защитника одна игра за национальную команду Туниса.