ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Она есть. Пока что». Александр Самедов – об интриге в РПЛ 

В прошлых пяти сезонах чемпионом России стал «Зенит».
10 сентября 2023 18:09
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок сборной России Александр Самедов оценил наличие интриги в Российской премьер-лиге в текущем сезоне.

«Интрига в этом сезоне РПЛ есть. Посмотрим, чем всё закончится. Но интрига действительно есть. Пока что», — приводит слова Самедова «Чемпионат».

После семи сыгранных матчей турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» с 17 очками в активе. На втором месте располагается «Динамо», набрав 14 очков. С таким же количеством очков на третьей позиции находится «Крылья Советов». «Зенит», который на протяжении пяти сезонов подряд становился победителем национального первенства, идёт четвёртым.

источник: Чемпионат.com
В «Балтике» отказались комментировать информацию об интересе к Бистровичу
Хорват не попадает в состав ЦСКА.
10.09.2023 19:22
Футбол
автор: Денис Владимиров
В Немецком футбольном союзе объяснили, почему Флик был отправлен в отставку 
В воскресенье, 10 сентября 58-летний специалист покинул пост наставника сборной Германии. 
10.09.2023 19:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Отец Егора Пруцева отреагировал на слухи об интересе «Ромы» к игроку 
Минувшей весной хавбек получил сербское гражданство. 
10.09.2023 19:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Казахстана занимает второе место в группе на отборе на Евро, проиграв лишь раз за 5 матчей
В воскресенье, 10 сентября, подопечные Магомеда Адиева победили Северную Ирландию.
10.09.2023 18:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Клюев ответил на вопрос о возможном переходе Сутормина в ЦСКА
У игрока действующий контракт с «Зенитом».
10.09.2023 18:35
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Зенит» купит тунисского защитника Грама и отдаст его в аренду в «Факел»
Петербуржцы инвестируют в будущее.
10.09.2023 18:06
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.