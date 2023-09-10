Бывший игрок сборной России Александр Самедов оценил наличие интриги в Российской премьер-лиге в текущем сезоне.

«Интрига в этом сезоне РПЛ есть. Посмотрим, чем всё закончится. Но интрига действительно есть. Пока что», — приводит слова Самедова «Чемпионат».

После семи сыгранных матчей турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» с 17 очками в активе. На втором месте располагается «Динамо», набрав 14 очков. С таким же количеством очков на третьей позиции находится «Крылья Советов». «Зенит», который на протяжении пяти сезонов подряд становился победителем национального первенства, идёт четвёртым.