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Агент Клюев ответил на вопрос о возможном переходе Сутормина в ЦСКА

У игрока действующий контракт с «Зенитом».
10 сентября 2023 18:35
автор: Денис Владимиров

Александр Клюев, агент полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина, ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в московский ЦСКА.

«Переход в ЦСКА? У Алексея контракт с «Зенитом». Он готовится к предстоящему туру, тем более у него произошло хорошее событие в семье — родилась дочка. Алексей работает в футбольном клубе «Зенит», пока больше добавить нечего», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

Сутормин перешёл в «Зенит» из казанского «Рубина» летом 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Действующее соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сутормина в € 1,8 млн.

источник: Чемпионат.com
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