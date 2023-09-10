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Сборная Казахстана занимает второе место в группе на отборе на Евро, проиграв лишь раз за 5 матчей

В воскресенье, 10 сентября, подопечные Магомеда Адиева победили Северную Ирландию.
10 сентября 2023 18:50
автор: Глеб Шевяков

Национальная команда Казахстана потерпела только одно поражение за последние пять матчей в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2024.

С 26 марта казахстанские футболисты обыграли сборные Дании (3:2) и Сан-Марино (3:0), дважды Северную Ирландию (1:0, 1:0), а также проиграли только национальной команде Финляндии (0:1).

В настоящее время сборная Казахстана располагается на второй позиции в турнирной таблице группы H, набрав 12 очков после шести сыгранных матчей. Команда уступает лишь финнам, которые идут на первом месте с таким же количеством баллов и имеют игру в запасе.

источник: «Советский спорт»
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