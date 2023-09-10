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Отец Егора Пруцева отреагировал на слухи об интересе «Ромы» к игроку 

Минувшей весной хавбек получил сербское гражданство. 
10 сентября 2023 19:01
автор: Глеб Шевяков

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева прокомментировал информацию о том, что в услугах его сына заинтересована «Рома».

Ранее появилась информация, что римский клуб желает приобрести 20-летнего футболиста.

«Интерес «Ромы»? Откуда я знаю. Я сейчас в России, не был на его игре. Я слышал про такой интерес», — приводит слова Пруцева-старшего Metaratings.ru.

Пруцев присоединился к «Црвене Звезде» в августе прошлого года. Текущий сезон он проводит в аренде в составе «Целе». За словенскую команду он отыграл пять матчей и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

источник: Metaratings.ru
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