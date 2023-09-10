В Немецком футбольном союзе объяснили, почему Флик был отправлен в отставку 

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф назвал причину, по которой было принято уволить Ханса-Дитера Флика с должности главного тренера сборной Германии.

«Комитет согласился с тем, что сборной Германии нужен новый импульс после недавних разочаровывающих результатов. В преддверии чемпионата Европы следующим летом стране нужны уверенность и оптимизм относительно нашей команды. Это было одно из самых трудных решений, поскольку я очень уважаю Ханси Флика и его помощников как на профессиональном, так и на личном уровне», — приводятся слова функционера пресс-служба спортивной организации.

Флик возглавил сборную Германии в августе 2021 года. В субботу, 9 сентября, его подопечные крупно проиграли национальной команде Японии в товарищеском матче со счётом 1:4. В последних пяти играх немцы четыре раза потерпели поражения и один раз сыграли вничью.