В «Балтике» отказались комментировать информацию об интересе к Бистровичу

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волжёнкин ответил на вопрос об интересе клуба к хорватскому полузащитнику московского ЦСКА Кристияну Бистровичу.

«Пока я не хотел бы комментировать эту информацию. Последние дни трансферного окна, мы ведём переговоры с рядом игроков, давайте дождемся официальной информации», — приводит слова Волженкина «Чемпионат».

Бистрович перешёл в ЦСКА в 2018 году. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за итальянский «Лечче» и нидерландскую «Фортуну». Летом 2023 года он вернулся в расположение ЦСКА, однако не провёл в составе армейцев ни одного матча. Контракт 25-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.