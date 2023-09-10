Юлиан Нагельсманн является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн является основным кандидатом на должность главного тренера сборной Германии, сообщает Bild.

10 сентября Немецкий футбольный союз (DFB) отправил в отставку Ханса Флика. 58-летний специалист возглавлял национальную команду Германии с августа 2021 году. Под его руководством немецкие футболисты проиграли четыре из пяти последних матчей.

36-летний Нагельсманн был отправлен в отставку с поста тренера «Баварии» в марте 2023 года.

Сборная Германии гарантировано выступит на чемпионате Европы 2024 года, так как турнир пройдёт в этой стране.