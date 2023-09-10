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Юлиан Нагельсманн является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии

Ранее DFB уволил Ханса Флика.
10 сентября 2023 19:38
автор: Денис Владимиров

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн является основным кандидатом на должность главного тренера сборной Германии, сообщает Bild.

10 сентября Немецкий футбольный союз (DFB) отправил в отставку Ханса Флика. 58-летний специалист возглавлял национальную команду Германии с августа 2021 году. Под его руководством немецкие футболисты проиграли четыре из пяти последних матчей.

36-летний Нагельсманн был отправлен в отставку с поста тренера «Баварии» в марте 2023 года.

Сборная Германии гарантировано выступит на чемпионате Европы 2024 года, так как турнир пройдёт в этой стране.

источник: Bild
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