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Агент Халка рассказал, кого считает сильнейшими бразильцами в истории РПЛ 

Представитель бывшего форварда «Зенита» назвал два имени. 
10 сентября 2023 19:38
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Аказ Феллегер, представляющий интересы экс-нападающего «Зенита» Халка заявил, что его клиент и бывший защитник «Анжи» и «Реала» Роберто Карлос являются сильнейшими бразильскими футболистами в истории чемпионата России.

«Халк провёл четыре фантастических года в «Зените», играл в Лиге чемпионов и побеждал в турнирах. Не посчитайте это нескромным, но, на мой взгляд, Халк и Роберто Карлос были сильнейшими бразильцами, игравшими в чемпионате России», – приводит слова агента Metaratings.ru.

Халк играл в составе «Зенита» на протяжении четырёх лет (2012-2016). Всего за сине-бело-голубых он отыграл 148 матчей, отличился 77 забитыми мячами и отдал 59 результативных передач.

Карлос выступал за «Анжи» с февраля 2011-го по август 2012-го года. Всего за махачкалинский клуб он провёл 28 матчей, забил пять голов и отдал три ассиста.

источник: Metaratings.ru
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