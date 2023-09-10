«Алания» сыграла вничью с «Тюменью» и сохранила первое место в Первой лиге 

Завершился матч 9-го тура Первой лиги, в котором «Алания» встречалась с «Тюменью».

Очная встреча завершилась со счётом 1:1.

За команду из Владикавказа гол забил Ислам Машуков на 43-й минуте. За тюменский клуб отличился Александр Бем на 53-й минуте.

В настоящий момент «Алания» по-прежнему занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков после девяти сыгранных матчей. «Тюмень» находится на четвёртой строчке с 14 очками.

Первая лига.

9-й тур.

«Алания» – «Тюмень» – 1:1 (1:0)

Голы: Машуков, 43 – Бем, 53.