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«Алания» сыграла вничью с «Тюменью» и сохранила первое место в Первой лиге 

Игра футбольных клубов состоялась на «Ахмат-Арене» в Грозном. 
10 сентября 2023 20:14
автор: Глеб Шевяков

Завершился матч 9-го тура Первой лиги, в котором «Алания» встречалась с «Тюменью».

Очная встреча завершилась со счётом 1:1.

За команду из Владикавказа гол забил Ислам Машуков на 43-й минуте. За тюменский клуб отличился Александр Бем на 53-й минуте.

В настоящий момент «Алания» по-прежнему занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков после девяти сыгранных матчей. «Тюмень» находится на четвёртой строчке с 14 очками.

Первая лига.

9-й тур.

«Алания» – «Тюмень» – 1:1 (1:0)

Голы: Машуков, 43 – Бем, 53.

источник: «Советский спорт»
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