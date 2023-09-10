Дания вырвала победу у Финляндии и перехватила лидерство в группе H квалификации Евро-2024

В воскресенье, 10 сентября, состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Финляндии и Дании. Победу одержали гости со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Пьер Хейбьерг на 86-й минуте.

Таким образом, Дания возглавила квартет в группе H с 13-ю очками. Финляндия опустилась на второе место, добыв 12 очков.

В следующем матче Финляндия сыграет в гостях со Словенией, а Дания примет Казахстан. Обе встречи состоятся 14 октября.

Евро-2024, квалификация

Финляндия – Дания 0:1.

Голы: Хейбьерг 86.