ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дания вырвала победу у Финляндии и перехватила лидерство в группе H квалификации Евро-2024

Встреча прошла в Хельсинки.
10 сентября 2023 20:54
автор: Александр Бойченко

В воскресенье, 10 сентября, состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Финляндии и Дании. Победу одержали гости со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Пьер Хейбьерг на 86-й минуте.

Таким образом, Дания возглавила квартет в группе H с 13-ю очками. Финляндия опустилась на второе место, добыв 12 очков.

В следующем матче Финляндия сыграет в гостях со Словенией, а Дания примет Казахстан. Обе встречи состоятся 14 октября.

Евро-2024, квалификация

Финляндия – Дания 0:1.

Голы: Хейбьерг 86.

источник: «Советский спорт»
Станислав Черчесов назвал тройку лучших российских вратарей своего поколения
В настоящее время специалист находится в поисках клуба.
10.09.2023 21:14
Футбол
автор: Александр Бойченко
Сборная Черногории вырвала победу у Болгарии в отборочном матче на Евро-2024 
Черногорцы забили победный мяч в компенсированное время ко второму тайму. 
10.09.2023 21:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Рацэ принёс сборной Молдавии победу над Фарерскими островами в матче отбора на Евро-2024
Единственный гол встречи был забит во втором тайме. 
10.09.2023 21:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Павленко оценил шансы «Спартака» составить конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне РПЛ 
Сине-бело-голубые пять лет подряд становились чемпионами России.
10.09.2023 20:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ханс Флик стал первым уволенным тренером в истории сборной Германии
Накануне национальная команда уступила Японии со счетом 1:4 в контрольном матче.
10.09.2023 20:15
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Алания» сыграла вничью с «Тюменью» и сохранила первое место в Первой лиге 
Игра футбольных клубов состоялась на «Ахмат-Арене» в Грозном. 
10.09.2023 20:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.