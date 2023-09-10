ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Павленко оценил шансы «Спартака» составить конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне РПЛ 

Сине-бело-голубые пять лет подряд становились чемпионами России.
10 сентября 2023 20:52
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Спартака» Александр Павленко уверен, что московский клуб может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство РПЛ в нынешнем сезоне.

«Хорошее начало продемонстрировал «Спартак», сейчас небольшой спад. Надеюсь, всё будет хорошо, и клуб вернётся на те места, которые хотят все болельщики «красно-белых», руководство и, думаю, сами игроки. Конечно, «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту» в этом году. Каждый год все говорят об этом, всё реально, и игроки соответствуют такому уровню. С петербуржцами можно соперничать», – приводит слова Павленко Metaratings.ru.

После семи сыгранных матчей «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. «Зенит» находится на четвёртой позиции, имея в своём активе 14 очков.

Подопечные Сергея Семака завоёвывали титул РПЛ кряду последние пять сезонов.

источник: Metaratings.ru
Станислав Черчесов назвал тройку лучших российских вратарей своего поколения
В настоящее время специалист находится в поисках клуба.
10.09.2023 21:14
Футбол
автор: Александр Бойченко
Сборная Черногории вырвала победу у Болгарии в отборочном матче на Евро-2024 
Черногорцы забили победный мяч в компенсированное время ко второму тайму. 
10.09.2023 21:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Рацэ принёс сборной Молдавии победу над Фарерскими островами в матче отбора на Евро-2024
Единственный гол встречи был забит во втором тайме. 
10.09.2023 21:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дания вырвала победу у Финляндии и перехватила лидерство в группе H квалификации Евро-2024
Встреча прошла в Хельсинки.
10.09.2023 20:54
Футбол
автор: Александр Бойченко
Ханс Флик стал первым уволенным тренером в истории сборной Германии
Накануне национальная команда уступила Японии со счетом 1:4 в контрольном матче.
10.09.2023 20:15
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Алания» сыграла вничью с «Тюменью» и сохранила первое место в Первой лиге 
Игра футбольных клубов состоялась на «Ахмат-Арене» в Грозном. 
10.09.2023 20:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.