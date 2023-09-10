Павленко оценил шансы «Спартака» составить конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне РПЛ 

Экс-игрок «Спартака» Александр Павленко уверен, что московский клуб может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство РПЛ в нынешнем сезоне.

«Хорошее начало продемонстрировал «Спартак», сейчас небольшой спад. Надеюсь, всё будет хорошо, и клуб вернётся на те места, которые хотят все болельщики «красно-белых», руководство и, думаю, сами игроки. Конечно, «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту» в этом году. Каждый год все говорят об этом, всё реально, и игроки соответствуют такому уровню. С петербуржцами можно соперничать», – приводит слова Павленко Metaratings.ru.

После семи сыгранных матчей «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. «Зенит» находится на четвёртой позиции, имея в своём активе 14 очков.

Подопечные Сергея Семака завоёвывали титул РПЛ кряду последние пять сезонов.